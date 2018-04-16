Экономика Украина уже нашла решение газовой проблемы: кто протянул руку помощи

2018-04-16 19:00 3682

 

Украина уже нашла для себя выгодное решение проблемы под названием «Северный поток-2» — наша страна может присоединиться к хорватскому проекту газового терминала

Накануне вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе провела встречу с вице-премьер-министром, министром экономики, предпринимательства и ремесла Республики Хорватия Мартиной Далич.

Стороны обговорили масштабные проекты Хорватии по укреплению энергетической безопасности Европы, в частности проект LNG-терминала (Liquefied Natural Gas — Сжиженный природный газ).

По словам, Мартины Далич, LNG-терминал — это не проект для сугубо хорватского рынка, а вклад Хорватии в европейскую энергетическую безопасность. Он должен стать точкой входа для стран Восточной и Центральной Европы. она также отметила, что его успех напрямую зависит от заинтересованности и участия других стран.

 «Мы надеемся, что Украина тоже станет участником этого проекта и получит выгоду от него. Однако для этого должна быть построена определенная инфраструктура», — отметила хорватский Вице-премьер-министр.

Как сообщалось ранее, в Европейском союзе обещают обеспечить транзит газа через Украину после строительства скандального газопровода «Северный поток-2». Такое заявление после переговоров в понедельник в Берлине сделали министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер и вице-президент Еврокомиссии по делам энергетического союза Марош Шефчович.

Ранее аналогичное обещание — сохранение за Украиной роли транзитера российского газа — сделали в Дании.

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