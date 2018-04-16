Украина уже нашла решение газовой проблемы: кто протянул руку помощи

Украина уже нашла для себя выгодное решение проблемы под названием «Северный поток-2» — наша страна может присоединиться к хорватскому проекту газового терминала
Накануне вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе провела встречу с вице-премьер-министром, министром экономики, предпринимательства и ремесла Республики Хорватия Мартиной Далич.
Стороны обговорили масштабные проекты Хорватии по укреплению энергетической безопасности Европы, в частности проект LNG-терминала (Liquefied Natural Gas — Сжиженный природный газ).
По словам, Мартины Далич, LNG-терминал — это не проект для сугубо хорватского рынка, а вклад Хорватии в европейскую энергетическую безопасность. Он должен стать точкой входа для стран Восточной и Центральной Европы. она также отметила, что его успех напрямую зависит от заинтересованности и участия других стран.