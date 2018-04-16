Мир Экспертиза назвала причину смертельного пожара в Кемерово

2018-04-16 20:30 681

 

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово произошел из-за короткого замыкания, которое могли вызвать протечки через крышу здания.

Такие выводы сделал исследовательский центр экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, пишет издание «Коммерсантъ«.

По данным экспертов, короткое замыкание произошло в электропроводке над детской игровой зоной на четвертом этаже центра. Снег с крыши торгового центра не убирали, его таяние могло привести к протечкам. В результате, вода замкнула проводку.

По словам собеседника издания, вначале загорелась пластиковая люстра над детским бассейном с поролоновыми шариками, от горящего пластика воспламенился наполнитель бассейна, а потом пожар раздула вентиляция, которая в момент пожара оставалась включенной.

Эксперты подтвердили, что оповещение о пожарной тревоге в «Зимней вишне» включалось вручную, однако охранник ее не активировал.

Пожар в Кемерово произошел 25 марта. В результате происшествия погибло 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.

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