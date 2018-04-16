Мир Новые санкции США против России уже на подходе – Белый дом

2018-04-16 21:00 510

 

В США обещают скорое решение по санкциям против России за химическую атаку на сирийский город Дума

Власти США в скором времени примут решение по вопросу о введении дополнительных санкций против РФ, сообщили в понедельник в Белом доме.

"Мы изучаем вопрос о дополнительных санкциях против России, и решение по этому вопросу будет принято в ближайшем будущем", – говорится в заявлении представителя Белого дома Сары Сандерс.

Напомним, в воскресенье, 15 апреля, постпред США при ООН Никки Хейли заявила о готовности Вашингтона объявить о новых санкциях против России из-за химической атаки в Сирии.

"Санкции против России на подходе. Министр (финансов США Стивен – Ред.) Мнучин объявит о них в понедельник, если он еще этого не сделал, и они будут направлены на все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к Асаду и применению химического оружия", – заявила Хейли.

Напомним, недавнее ведение новых антироссийский санкций США ударило по российскому рублю. Валюта РФ в начале недели упала до минимальных значений с декабря 2016 года.

Санкции серьезно повлияли и на российский рынок акций. В первые дни недели индексы Московской биржи и РТС стремительно обваливались. Несмотря на последующую коррекцию, индекс Мосбиржи с начала апреля снизился на 3,58%, а индекс РТС – и вовсе на 10,92%.

Такое падение акций не могло не сказаться на состоянии главных фигурантах санкционного списка – российских олигархах. По данным аналитиков, олигархи в России потеряли из-за санкций 16 млрд долларов.

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