Мир Медики рассказали о состоянии здоровья Скрипаля

2018-04-16 21:30 441

 

Бывший полковник ГРУ Генштаба РФ Сергей Скрипаль по-прежнему находится в больнице, однако его состояние больше не является критическим. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление медиков.

"После инцидента в Солсбери 4 марта один пациент (60-летний мужчина) остается в палате больницы… Он поправляется и не находится в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Подробностей о состоянии Скрипаля и способа его лечения не приводится.

Напомним, в Великобритании уверены, что только Россия имеет технические средства для проведения такой операции, альтернативного логического объяснения этого инцидента нет.

Так, советник по национальной безопасности Великобритании Марк Седвилл заявил, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" было разработано в российском исследовательском центре в Шиханах, как часть наступательной программы химического оружия с кодовым именем Foliant.

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