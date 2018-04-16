Украина Бойцы АТО на Светлодарской дуге уничтожили позицию боевиков "Фурункул"

2018-04-16 20:55 582

 

Силы АТО уничтожили старую позицию боевиков под названием "Фурункул", в результате чего сторона врага понесла потери. Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebok.

"В зоне ответственности 54-й бригады и приданных ей батальонов была собрана и хорошо проанализирована вся информация о противнике. ... Была уничтожена старая (с 2015 года) враждебная позиция "Фурункул". Все воевали на Светлодарской дуге в районе поселка Т... Очень хорошо знают эту передовую позицию врага, она очень много неприятностей и горя нам принесла. Также были серьезно повреждены, а местами полностью уничтожены в хлам 6 огневых точек и ВОПов врага. Также поредела живая сила:2-е 200-х, 3-е 300-х. Очень большое количество контуженных", - написал волонтер.

В то же время в штабе АТО эту информацию УНН ни подтвердить, ни опровергнуть не смогли.

Напомним, с начала суток 16 апреля боевики совершили 22 обстрела позиций украинских войск в Донбассе, потерь нет.

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