Политика Париж лишает диктатора Башара Асада высшего ордена Франции за особые заслуги

2018-04-18 13:14 434

Франция начала процедуру лишения президента Сирии Башара Асада ордена Почетного легиона из-за химической атаки в сирийском городе Дума.

"Правительство Макрона сообщило, что планирует пересмотреть способ награждения", - говорится в сообщении.

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Напомним, Асад был награжден орденом еще в 2001 году тогдашним президентом Франции Жаком Шираком.

Орден Почетного легиона - престижный французский национальный орден, учреждённый Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.

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