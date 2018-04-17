Курьезы фото Президент Международного союза биатлонистов брал у России взятки проститутками

2018-04-18 14:15 311

Президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга обвинили в получении взяток и сокрытии положительных допинг-проб, а также в получении услуг проституток, которых оплачивала российская делегация. 

Как сообщает немецкое издание Bild, соответствующие обвинения Бессбергу выдвинуло Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

"Россияне оплачивали Бессбергу услуги проституток. После одного такого случая Андерс поддержал проведение этапа Кубка мира в Тюмени в 2021 году", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, президент IBU способствовал сокрытию информации о положительных допинг-пробах и аномальных показателях биопаспортов российских спортсменов.

Отмечается, что с 2011 года 65 случаев нарушения антидопинговых правил россиянами были скрыты.

 

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