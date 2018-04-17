Экономика В правительстве предложили начислять субсидию и трудовой стаж заробитчанам

2018-04-17 17:00 599

Министр социальной политики Андрей Рева предложил начислять субсидию и трудовой стаж украинцам, которые работают за границей.

Об этом Рева заявил журналистам в эфире телеканала 112 Украина.

"Мы предлагаем стимулировать их (людей, работающих за границей - ред) к добровольному страхованию. То есть мы готовы давать субсидию семьям, где люди работают за рубежом при условии, что они добровольно застрахуются и заплатят вклад хотя бы за 3 месяца", - сказал Рева.

"За 3 месяца минимальный взнос - это 2500 грн, а мы за это даем им субсидию и страховой стаж, который будет давать людям право на пенсию. Это стимулирующий момент, который должен давать людям возможность пользоваться системой социальной защиты", – отметил министр.

Напомним, по данным польских политиков и чиновников, в Польше работает до 2 млн украинцев.

Как сообщалось, по прогнозам Национального банка Польши, до конца 2020 года на польский рынок труда будет пребывать 200-300 тысяч украинцев ежегодно.

Национальный банк Украины также прогнозирует, что трудовая миграция из Украины продолжит расти еще 2-3 года, но начнет снижаться в среднесрочной перспективе.

Ранее Bloomberg писал, что низкий уровень зарплат, длительный конфликт с Россией, девальвация и стойка коррупция стали причинами для трудовой эмиграции украинцев.

Как сообщалось, в Польше более 300 тысяч украинцев платят взносы в фонд социального страхования - это самый высокий показатель в истории.

Напомним, представители польской рекрутинговой фирмы утверждают, что после начала действия для Украины безвизового режима украинские работники в Польше получают более высокие зарплаты.