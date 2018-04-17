Политика Гройсман жалуется на нехватку полномочий

2018-04-17 17:30 473

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительству не хватает полномочий, чтобы решать все актуальные вопросы, которые перед ним стоят.

Об этом он заявил на общественно-политическом форуме Реанимационного пакета реформ «Реформы под прицелом: диалог общественности и правительства».

“Полномочий у правительства гораздо меньше, чем те задачи, которые стоят перед исполнительной властью и правительством Украины. Здесь нужно и работать и над изменениями к закону о Кабинете министров Украины. Разумеется, нужны в том числе и изменения в Конституцию, которые обеспечат нам распределение полномочий в части децентрализации, приведение законодательства в целом к четкому распределению сфер ответственности и полномочий”, — сказал Гройсман.

По его словам, в Украине очень зарегулированное законодательство, старые, усложненные процедуры законотворчества. ”Вместе с тем, законодательство Украины не определяет общие рамки и определения, а детально прописывает все шаги, что делает невозможным более динамическое действие исполнительной власти. И здесь нужен очень серьезный диалог с точки зрения изменения этой модели”, — сказал премьер-министр.