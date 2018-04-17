Политика Гройсман жалуется на нехватку полномочий

2018-04-17 17:30 473

 

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительству не хватает полномочий, чтобы решать все актуальные вопросы, которые перед ним стоят.

Об этом он заявил на общественно-политическом форуме Реанимационного пакета реформ «Реформы под прицелом: диалог общественности и правительства».

“Полномочий у правительства гораздо меньше, чем те задачи, которые стоят перед исполнительной властью и правительством Украины. Здесь нужно и работать и над изменениями к закону о Кабинете министров Украины. Разумеется, нужны в том числе и изменения в Конституцию, которые обеспечат нам распределение полномочий в части децентрализации, приведение законодательства в целом к четкому распределению сфер ответственности и полномочий”, — сказал Гройсман.

По его словам, в Украине очень зарегулированное законодательство, старые, усложненные процедуры законотворчества. ”Вместе с тем, законодательство Украины не определяет общие рамки и определения, а детально прописывает все шаги, что делает невозможным более динамическое действие исполнительной власти. И здесь нужен очень серьезный диалог с точки зрения изменения этой модели”, — сказал премьер-министр.

Еще по теме

У Гройсмана придумали, как остановить трудовую миграцию

2018-04-11 18:30 3519

Гройсман предупредил украинцев, что правительство изменит цену на газ

2018-04-09 20:30 5933

Супрун заявила, что в отставку не уйдет, получила звонок от Гройсмана

2018-04-04 14:15 5072

Трагедия в Кемерово: Гройсман инициировал масштабную проверку в Украине

2018-03-28 17:00 2832

Еще новости в разделе "Политика"

Допрос Савченко на полиграфе: адвокат сообщил подробности

2018-04-17 19:30 509

Появились новые подробности об отравлении Скрипаля

2018-04-17 18:25 428

Супрун рассказала, как часто надо вводить вакцины от известных болезней

2018-04-17 18:00 476

Гройсман жалуется на нехватку полномочий

2018-04-17 17:30 473
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Допрос Савченко на полиграфе: адвокат сообщил подробности 2018-04-17 19:30 509
Появились новые подробности об отравлении Скрипаля 2018-04-17 18:25 428
Супрун рассказала, как часто надо вводить вакцины от известных болезней 2018-04-17 18:00 476
Гройсман жалуется на нехватку полномочий 2018-04-17 17:30 473

Лента

19:52 На свободные места в школах могут принимать по жребию
19:48 В Минфине оценили возможность нового повышения минималки
19:45 ​В Польше заявили о готовности транспортировать газ в Украину
19:30 Допрос Савченко на полиграфе: адвокат сообщил подробности
19:00 Лобода намекнула, кто отец ее ребенка на фестивале Коачелла в Калифорнии
18:29 Надвигается фронт: в Украине резко похолодает
18:25 Появились новые подробности об отравлении Скрипаля
18:00 Супрун рассказала, как часто надо вводить вакцины от известных болезней
17:30 Гройсман жалуется на нехватку полномочий
17:00 В правительстве предложили начислять субсидию и трудовой стаж заробитчанам