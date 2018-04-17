Мир Лобода намекнула, кто отец ее ребенка на фестивале Коачелла в Калифорнии

2018-04-17 19:00 539

 

Украинская певица Светлана Лобода, которая ждет появления второго ребенка в США, появилась на фестивале Coachella в Калифорнии в футболке с изображением обложки альбома культовой группы Rammstein, лидером которой является Тилль Линдеманн.

Об этом пишет Telegram-канал Super.ru.

Издание сообщает, что Лобода тусовалась в модном луке от Vetements в VIP-секторе вместе с Джастином Бибером, Кайли Дженнер, Рианной, Ферджи и прочими мировыми знаменитостями. Все они наслаждались главным событием первого уикенда "бейчеллы" - эффектным шоу от Beyonce.

Пользователи сети пришли к выводу, что между Светланой и Тиллем все же есть связь - не зря же она носит вещи с изображением известной группы: "Ну то бишь она подтверждает что Рамштайн отец? Не врали значит".

Якобы роман между знаменитостями завязался на фестивале "Жара", который проходил летом прошлого года в Баку.

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