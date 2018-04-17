Политика Супрун рассказала, как часто надо вводить вакцины от известных болезней

2018-04-17 18:00 476

 

Чтобы выработать у ребенка иммунитет против гепатита В, необходимо ввести ему 3 дозы вакцины, против дифтерии и столбняка - более 4 дозы, против кори, паротита и краснухи - 2 дозы.

Об этом на своей странице в Facebook пишет и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Для начала нужно представить, что в нашем организме постоянно происходит битва: незнакомые патогены (возбудители болезни) постоянно пытаются проникнуть в тело, а иммунная система уничтожает захватчиков", - сообщает она.

Она пишет, то сначала патрульные иммунные клетки собирают информацию из неизвестного агента. Тогда передают информацию о противнике остальной команде. Далее запускается производство специальных антител и клеток, которые уничтожают врагов. После этого организм устанавливает защиту против конкретной инфекции и в случае ее возвращения быстрее преодолевает болезнь.

Однако, некоторые патогены настолько сильны, что могут преодолеть иммунную систему еще до того, как она установит защиту. Тогда у нее просто нет инструментов для борьбы, и это может привести к худшим последствиям для человека.

Вакцинация, вводя небольшое количество конкретного патогена в организм, позволяет иммунной системе разработать и накопить нужное оружие. В вакцине содержится очень слабая версия возбудителя болезни. Однако этого достаточно, чтобы наш организм мог подготовиться к следующей встрече и не допустить заболевания.

Для создания защиты против инфекционных болезней разработан соответствующий алгоритм вакцинации.

"Чтобы выработать у ребенка иммунитет против гепатита В, необходимо ввести ему 3 дозы вакцины, против дифтерии и столбняка - более 4 дозы, против кори, паротита и краснухи - 2 дозы. При вакцинации против других инфекций формируется пожизненный иммунитет, например, после введения 2 доз вакцины против кори, паротита, краснухи", - пишет Супрун.

Иммунитет против дифтерии, столбняка и коклюша сохраняется в течение 7-10 лет. Поэтому необходимо повторно делать прививки.

У очень небольшого количества людей иммунитет после вакцинации не сформируется. Такие люди могут рассчитывать только на коллективный иммунитет, а при его отсутствии подвергаются высокому риску заболеть.

"Вот почему мы все должны быть ответственными не только к собственному здоровью, а и к здоровью других. Делайте прививки и получите свою защиту!", - отметила Супрун.

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