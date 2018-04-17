Политика Допрос Савченко на полиграфе: адвокат сообщил подробности

2018-04-17 19:30 506

Адвокат Надежды Савченко рассказал о том, какие вопросы задавали во время процедуры

Во время допроса Надежды Савченко на полиграфе по делу о подготовке терактов и свержения власти, который ранее был перенесен и проходил сегодня, во вторник 17 апреля, присутствовали только три эксперта, адвокат и охранник СИЗО. Все лица, присутствующие при этом были внесены в данные экспертов. Об этом журналистам рассказал адвокат Савченко Олег Соловей.

По его словам, эксперты не дали заключения и не сказали, будет ли продолжаться допрос, или не будет.

"Они взяли паузу на два дня. Наши вопросы не задавались. Вопросы защиты, на которых настаивала Надежда Викторовна и она несколько раз поднимала эти моменты, наши вопросы не задавались. Причины не объясняют. Пока нечего обжаловать. Пока нет заключения экспертов...", – сказал адвокат.

По его словам, перед тем, как Савченко доставили из СИЗО, она проходила осмотр у врача.

"Нас отправили в одно место, Надежду Викторовну привели в другое место. Она находилась одна, без присутствия адвокатов... Вопросы касались в том числе и уклонялась ли когда-либо Надежда Викторовна от уплаты налогов. Она сказал нет и всю жизнь платила за коммунальные платежи в отличие от других народных депутатов... То есть наши вопросы были приобщены, но они их не задали. Мы ждем даже не результатов, а предварительное заключение экспертов, будет ли продолжение дальше, или не будет такого продолжения, и они закроют экспертизу", – сказал Олег Соловей, отметив, что Савченко жалеет, что допрос был закрытым.

Также он добавил, что на протяжении всей процедуры Савченко оставалась спокойной, уверенной и чувствует себя "достаточно хорошо".

Напомним, в понедельник, 16 апреля, сестра Надежды Савченко Вера сообщила, что Надежда возобновила голодный протест, однако готова к процедуре прохождению полиграфа.

Ранее, в пятницу 13 апреля Надежда Савченко не смогла закончить допрос процедуру проверки на детекторе лжи из-за состояния здоровья.

В свою очередь в СБУ сообщили, что их Главное следственное управление в рамках расследования дела "Савченко-Рубана" проводит 13 экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, в том числе, комиссионную судебно-психологическую экспертизу по проверке правдивости показаний народного депутата Надежды Савченко.