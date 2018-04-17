Экономика ​В Польше заявили о готовности транспортировать газ в Украину

2018-04-17 19:45 60

 

Польша считает возможной транспортировку по своей территории природного газа в Украину из третьих стран.

Об этом заявил посол Польши в Украине Ян Пекло, передает QHA.

По его словам, переговоры об этом с Варшавой в настоящее время уже ведутся.

"Есть такая техническая возможность и переговоры в этом направлении идут", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможности транзита газа в Украину через Польшу.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее в этом году глава польской нефтегазовой компании PGNiG Мацей Возняк заявил о готовности Польши увеличивать поставки природного газа в Украину, однако в настоящее время обеим сторонам приходится ждать расширения физической пропускной способности газового интерконнектора на границе между двумя странами.

Такая потребность вызвана запретом российского "Газпрома" на виртуальный реверс в Украину природного газа из европейских стран.

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