Украина В Минфине оценили возможность нового повышения минималки

2018-04-17 19:48 18

Итоги I квартала не создают возможности для повышения минимальной зарплаты до 4200 грн, как это предусмотрено в Госбюджете на 2018 год.

Об этом заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко в интервью Delo.UA.

«На сегодняшний день оперативные данные Госказначейства по итогам I квартала 2018 года свидетельствуют о том, что мы не имеем возможности повысить минимальную зарплату (госбюджет—2018 обязал Минфин в апреле рассмотреть возможность повысить минимальную зарплату с 3723 грн до 4200 грн — ред.)», — отметил он.

По словам заместителя министра финансов, по итогам трех месяцев в госбюджет поступило 193,6 млрд грн. Это 96,9% от утвержденного показателя на первый квартал 2018 года (роспись 199,7 млрд грн). То есть госбюджет недополучил 6,1 млрд грн.

«Если бы мы с апреля повысили минимальную зарплату до 4200 грн в месяц, нам нужно было бы расширить расходы бюджета на этот год по меньшей мере на 13 млрд грн. И это минимальная сумма, которая нужна лишь на повышение «минималки», — без учета повышения должностного оклада работника II тарифного разряда единой тарифной системы», — отметил Марченко.

Он также отметил, что повышение минималки требует дополнительных расходов около 30 млрд грн в течение 2018 года.

«Повышение минималки до 4200 грн обошлось бы бюджету в сумму от 13 до 30 млрд грн. Если же учесть повышение тарифного разряда в соотношении к «минималке», будем иметь дополнительную потребность в расходах на 2018 год около 30 млрд грн», — сообщил заместитель министра.