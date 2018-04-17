Украина На свободные места в школах могут принимать по жребию

2018-04-17 22:00 1124

Первоклассники смогут пойти в школу без привязки к месту жительства только в случае наличия свободных мест в учебном заведении.

Об этом рассказала министр образования Лилия Гриневич, пишет Радио Свобода.

Гриневич пояснила, что распределение этих свободных мест должно происходить прозрачно и справедливо. Правительство разрабатывает несколько вариантов.

«Есть только два рецепта: либо путем приема по дате рождения, но тогда дискриминация, потому что зимние дети имеют больше шансов, чем летние, или жеребьевкой. Важно, чтобы эта жеребьевка была прозрачной», — пояснила глава Минобразования.

Она добавила, что ее ведомство совместно с Минюстом работает над критериями жеребьевки.