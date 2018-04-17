Украина На свободные места в школах могут принимать по жребию

2018-04-17 22:00 1124

 

Первоклассники смогут пойти в школу без привязки к месту жительства только в случае наличия свободных мест в учебном заведении.

Об этом рассказала министр образования Лилия Гриневич, пишет Радио Свобода.

Гриневич пояснила, что распределение этих свободных мест должно происходить прозрачно и справедливо. Правительство разрабатывает несколько вариантов.

«Есть только два рецепта: либо путем приема по дате рождения, но тогда дискриминация, потому что зимние дети имеют больше шансов, чем летние, или жеребьевкой. Важно, чтобы эта жеребьевка была прозрачной», — пояснила глава Минобразования.

Она добавила, что ее ведомство совместно с Минюстом работает над критериями жеребьевки.

Еще по теме

ВАЖНО! Минобразования меняет правила приема детей в школы - документы и территориальность

2018-03-06 08:41 5808

ВАЖНО! Газовый коллапс отменяется: вузы и школы Украины возобновляют работу

2018-03-04 11:00 6214

В Киеве растет эпидемия гриппа, закрываются школы

2018-02-01 21:00 3775

В столичных школах и детских садах объявили свободный день

2017-12-19 10:30 2906

Еще новости в разделе "Украина"

На свободные места в школах могут принимать по жребию

2018-04-17 22:00 1124

В Минфине оценили возможность нового повышения минималки

2018-04-17 21:30 1091

Надвигается фронт: в Украине резко похолодает

2018-04-17 18:30 1485

ДТП в Кривом Роге: полиция начала проверку общественного транспорта и перевозчиков

2018-04-17 15:46 1135
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

На свободные места в школах могут принимать по жребию 2018-04-17 22:00 1124
В Минфине оценили возможность нового повышения минималки 2018-04-17 21:30 1091
Надвигается фронт: в Украине резко похолодает 2018-04-17 18:30 1485
ДТП в Кривом Роге: полиция начала проверку общественного транспорта и перевозчиков 2018-04-17 15:46 1135

Лента

22:00 На свободные места в школах могут принимать по жребию
21:30 В Минфине оценили возможность нового повышения минималки
21:00 Появились новые подробности об отравлении Скрипаля
20:30 ​В Польше заявили о готовности транспортировать газ в Украину
20:00 Усик отказался боксировать с Гассиевым, если встреча пройдет в России
19:30 Допрос Савченко на полиграфе: адвокат сообщил подробности
19:00 Лобода намекнула, кто отец ее ребенка на фестивале Коачелла в Калифорнии
18:30 Надвигается фронт: в Украине резко похолодает
18:00 Супрун рассказала, как часто надо вводить вакцины от известных болезней
17:30 Гройсман жалуется на нехватку полномочий