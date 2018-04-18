Спорт Дьемерси Мбокани заявил, что готов играть в «Динамо», но за большие деньги

2018-04-18 12:13 585

32-летний нападающий киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани рассказал о вероятности продления контракта с киевским клубом.

Форвард признался, что готов остаться в клубе, если ему предложат хорошие финансовые условия.

"Я бы не говорил об этом сейчас, ведь мой контракт заканчивается в июне. Об этом хотел бы поговорить в конце сезона. Если «Динамо» предложит хороший контракт - останусь. Если они хотят, чтобы я остался, это будет хорошо. Если нет — тоже не проблема", - заявил конголезский форвард.

Ответа на вопрос «ведутся ли переговоры о продлении контракта с «Динамо»? Мбокани не дал, заявив, что не хотел бы сейчас забегать наперед. По его словам об этом можно будет говорить в конце сезона.

Напомним, контракт конголезца с «Динамо» заканчивается в июне. Мбокани перешел в столичный гранд из бельгийского «Андерлехта» летом 2013-го года. В текущем сезоне форвард провел за киевскую команду 28 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 1 результативную передачу.