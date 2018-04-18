Политика Экс-президент Армении Серж Саргсян изменил форму правления и назначил себя премьером

2018-04-18 10:43 744

Бывший президент Армении Серж Саргсян избран премьер-министром страны. На состоявшемся специальном заседании Национального Собрания за Саргсяна проголосовали 77 депутатов, против - 17.

Кандидатура Сержа Саргсяна была представлена правящей Республиканской партией Армении и АРФД. Выборы премьера страны прошли впервые после внесенных в Конституцию Армении изменений.

Правительство Армении будет сформировано в 15-дневный срок после избрания премьер-министра. В пятидневный срок премьер-министр представляет президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент в трехдневный срок назначает вице-премьеров и министров, либо обращается в Конституционный суд. В соответствие с конституционными изменениями, правительство будет состоять из премьер-министра, первого вице-премьера, двух вице-премьеров и 17 министров.

Напомним, выборы премьера страны прошли на фоне массовых уличных протестов в Ереване. Митингующие во вторник заблокировали движение в центре армянской столицы, а лидер парламентской фракции "Елк" и глава партии "Гражданский договор" в Армении Никол Пашинян объявил о начале "Бархатной революции". При этом полиция задержала порядка 80 активных участников протеста по подозрению в совершении административных правонарушений.

В Ереване акция протеста началась из-за конституционной реформы, согласно которой была изменена форма правления и страна вместо президентской республики стала парламентской. Ключевой персоной в стране становится премьер-министр, на пост которого претендовал Серж Саргсян. Именно из-за его действий и его кандидатуры начались протесты.