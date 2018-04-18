Режим Путина грозится заблокировать Facebook если Соцсеть не согласится на цензуру

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство может заблокировать Facebook до конца 2018 года. Это произойдет если компания не выполнит требования закона о локализации баз данных на территории РФ.
"До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации − а они уже значительно опаздывают по срокам − и соблюдение иных законов", − сообщил Жаров.
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По его словам, если ничего или что-либо из перечисленного не будет выполнено − встанет вопрос о блокировке. Глава росийского ведомства также рассказал, что встречается с представителями Facebook "где-то раз в полгода".