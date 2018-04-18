Политика Режим Путина грозится заблокировать Facebook если Соцсеть не согласится на цензуру

2018-04-18 12:45 507

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство может заблокировать Facebook до конца 2018 года. Это произойдет если компания не выполнит требования закона о локализации баз данных на территории РФ.

"До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации − а они уже значительно опаздывают по срокам − и соблюдение иных законов", − сообщил Жаров.

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По его словам, если ничего или что-либо из перечисленного не будет выполнено − встанет вопрос о блокировке. Глава росийского ведомства также рассказал, что встречается с представителями Facebook "где-то раз в полгода".