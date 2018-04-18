Украина ТРАГЕДИЯ ДТП в Кривом Роге: Водителю Mazda вручили подозрение в уголовном преступлении

2018-04-18 10:11 1111

Водителю Mazda, который является одним из участников смертельной аварии в Кривом Роге, сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек. 

"Водителю Mazda вручили письменное уведомление о подозрении в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 286 УК", -  сообщил директор департамента коммуникаций Нацполиции Ярослав Тракало.

Тракало также рассказал, что водитель был задержан, но вскоре его перевели в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья.

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СМИ со ссылкой на источники сообщили, что у водителя Mazda диагностировали разрыв легкого.

Напомним, что в Кривом Роге произошла авария, участниками которой стали три транспортных средства - автомобиль Mazda, маршрутка и автобус одного из металлургических предприятий города. В результате аварии погибли 8 человек. В связи с трагедией в городе на 18 апреля объявили траур.

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ТРАГЕДИЯ ДТП в Кривом Роге: Водителю Mazda вручили подозрение в уголовном преступлении 2018-04-18 10:11 1111
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-04-18 09:42 386840
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