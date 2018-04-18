Украина КАРТА Прогноз погоды на сегодня: В Украину идут проливные дожди с грозами

2018-04-18 11:12 612

Сегодня  на большей части территории Украины пройдут дожди с грозами, максимальная температура днем достигнет отметки в +24°C.

Как указано в свежем прогнозе погоды Гидрометцентрастраны, в западных областях ожидается сухая пасмурная погода, днем столбик термометра покажет +16°C...+23°C.

На востоке Украины синоптики прогнозируют дожди с грозами, дневная температура +15°C...+20°C.

В северных и центральных областях также пройдут сильные дожди, температура днем от +14°C до +19°C. Выпадение осадков также ожидается и в южном регионе страны, здесь столбики термометра днем покажут +18°C...+24°C.

В Киеве сегодня также ожидаются обильные осадки, дневная температура достигнет +16°C...+18°C. Ночью столбики термометров в столице опустятся до +10°C...+12°C.

Еще по теме

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-04-18 09:42 386840

​В Польше заявили о готовности транспортировать газ в Украину

2018-04-17 20:30 1902

Надвигается фронт: в Украине резко похолодает

2018-04-17 18:30 1848

видео В Украине появится Единая поместная церковь - объединятся Киевский и Московский патриархаты

2018-04-17 14:45 13483

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Прогноз погоды на сегодня: В Украину идут проливные дожди с грозами

2018-04-18 11:12 612

ТРАГЕДИЯ ДТП в Кривом Роге: Водителю Mazda вручили подозрение в уголовном преступлении

2018-04-18 10:11 1108

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-04-18 09:42 386840

На свободные места в школах могут принимать по жребию

2018-04-17 22:00 1833
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА Прогноз погоды на сегодня: В Украину идут проливные дожди с грозами 2018-04-18 11:12 612
ТРАГЕДИЯ ДТП в Кривом Роге: Водителю Mazda вручили подозрение в уголовном преступлении 2018-04-18 10:11 1108
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-04-18 09:42 386840
На свободные места в школах могут принимать по жребию 2018-04-17 22:00 1833

Лента

14:43 Саудовская Аравия готова ввести военный контингент в Сирию, -МИД страны
фото 14:15 Президент Международного союза биатлонистов брал у России взятки проститутками
13:46 Кабмин утвердил бюджетную резолюцию на 2019-2021 годы - доллар будет по 32 грн
13:14 Париж лишает диктатора Башара Асада высшего ордена Франции за особые заслуги
12:45 Режим Путина грозится заблокировать Facebook если Соцсеть не согласится на цензуру
12:13 Дьемерси Мбокани заявил, что готов играть в «Динамо», но за большие деньги
фото 11:44 Гройсман заявил, что не поможет Коломойскому строить новую монополию, которая взвинтит цены на все
КАРТА 11:12 Прогноз погоды на сегодня: В Украину идут проливные дожди с грозами
10:43 Экс-президент Армении Серж Саргсян изменил форму правления и назначил себя премьером
ТРАГЕДИЯ 10:11 ДТП в Кривом Роге: Водителю Mazda вручили подозрение в уголовном преступлении