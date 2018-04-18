Украина КАРТА Прогноз погоды на сегодня: В Украину идут проливные дожди с грозами

2018-04-18 11:12 612

Сегодня на большей части территории Украины пройдут дожди с грозами, максимальная температура днем достигнет отметки в +24°C.

Как указано в свежем прогнозе погоды Гидрометцентрастраны, в западных областях ожидается сухая пасмурная погода, днем столбик термометра покажет +16°C...+23°C.

На востоке Украины синоптики прогнозируют дожди с грозами, дневная температура +15°C...+20°C.

В северных и центральных областях также пройдут сильные дожди, температура днем от +14°C до +19°C. Выпадение осадков также ожидается и в южном регионе страны, здесь столбики термометра днем покажут +18°C...+24°C.

В Киеве сегодня также ожидаются обильные осадки, дневная температура достигнет +16°C...+18°C. Ночью столбики термометров в столице опустятся до +10°C...+12°C.