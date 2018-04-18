Политика фото Гройсман заявил, что не поможет Коломойскому строить новую монополию, которая взвинтит цены на все

2018-04-18 11:44 8235

Близкие к олигарху  Коломойскому политики и чиновники навязчиво "продавливают" введение жестких ограничительных квот на поставку горючего в Украину. Это делается якобы с благим намерением поддержать стремительно теряющего свои позиции на рынке нефтепродуктов "витчизняного выробника". В случае принятия решения , на рынке возникнет дефицит, подорожание самого ходового бензина А-95 до 50 гривен и повышение цен на все продукты, товары и услуги.

Сегодня под окнами Кабмина проходит масштабная акция протеста против резкого роста цен на бензин и дизельное топливо.

 Акция проходит именно возле Кабмина, так как сегодня правительство должно рассмотреть обращение "Укртатнафты" (контролируется олигархом Игорем Коломойским), согласно которому с 1 мая 2018 предлагается установить квоту на импорт нефтепродуктов, что приведет к подорожанию бензина и дизтоплива в Украине.

Не нужно быть экспертом чтобы понять, что это создаст на украинском рынке дефицит и приведет к росту цен на горючее минимум на 30-40%.

Участники протестной акции жгут файеры и сигналят. На месте присутствуют уже более 300 автомобилей участников движения"АвтоЕвроСила".

Основное требование протестующих - отказаться от государственного вмешательства в честную конкуренцию на рынке. Поскольку это больно ударит по карманам рядовых граждан - подорожание бензина неминуемо потянет за собой повышение цен на проезд, продукты питания, одежду и услуги.

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Во время вступительного слова на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров не станет принимать решения, которые могут привести к повышению цен на нефтепродукты. 

"Вновь начинается турбулентность с точки зрения "вещунов", говорящих, что будут приняты какие-то решения, ведущие к повышению цен на топливо. Хочу заверить всех украинских граждан: не будет принято ни одного решения комиссии по торговле либо правительства, которое могло бы привести к монополизации или повышению цен на топливо", - отметил Гройсман.

Однако, Гройсман добавил, что в Украине необходимо построить или реконструировать нефтеперерабатывающие заводы и переходить на производство собственного топлива.

Напомним, близкие к олигарху Коломойскому политики и чиновники навязчиво продавливают введение жестких ограничительных квот на поставку горючего в Украину. Это делается якобы с благим намерением поддержать стремительно теряющего свои позиции на рынке нефтепродуктов "витчизняного выробника". К аналогичным мерам много лет прибегал владелей АвтоЗАЗ, через лоббитов у власти создавая серьезные помехи импорту у страну недорогих и качественных авто. К чему это привело, сегодня уже очевидно.

В ситуации же с нефтепродуктами в проигрыше окажутся миллионы рядовых граждан. А вот один из богатейших людей страны традиционно получит сверхприбыли.

 

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