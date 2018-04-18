Политика Саудовская Аравия готова ввести военный контингент в Сирию, - МИД страны

2018-04-19 09:42 1374

Саудовская Аравия готова отправить своих военных в Сирию в составе международной коалиции во главе с США, если будет принято решение о ее расширении. 

"Мы обсуждаем с США, с самого начала сирийского кризиса, вопрос об отправке сил в Сирию", - заявил министр иностранных дел Адель аль-Джубейр.

Он также подчеркнул, что ранее уже предлагал бывшему президенту США Бараку Обаме ввести войска в Сирию.

В СОВБЕЗЕ ООН ПУТИНА НАЗВАЛИ ЧУДОВИЩЕМ И ОБВИНИЛИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ХИМОРУЖИЯ В СИРИИ

Напомним, вечером 13 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ наносить ракетные удары по сирийской территории в ответ на применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

Сирийские СМИ сообщили, что пострадавших в результате ударов может быть до шести.

КОШМАР КРЕМЛЯ: ПВО СИРИИ И РФ НЕ ПЕРЕХВАТИЛИ НИ ОДНУ ИЗ «УМНЫХ» РАКЕТ ТРАМПА

7 апреля в сирийском городе Дума, в Восточной Гуте, произошла химическая атака, в результате которой погибли 70 человек. Запад возлагает вину за нападение на Башара Асада, а также Россию. Позже президент США Дональд Трамп пригрозил России ракетным ударом в ответ на применение химического оружия.

США НЕ СТАНУТ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ С РЕЖИМОМ АСАДА И НЕ ВЫВЕДУТ СВОИ ВОЙСКА

Еще по теме

Группа безопасности ООН не смогла начать расследование химической атаки в Сирии

2018-04-19 13:46 81

Стало известно, почему Россия не пускает экспертов ООН на место химатаки в Сирии

2018-04-19 11:12 700

Разведка Великобритании предупредила об атаке кремлевских хакеров и волне компромата

2018-04-17 08:11 2415

"Действовали согласно нашим интересам", - Мэй прокомментировала удар по Сирии

2018-04-16 15:13 1346

Еще новости в разделе "Политика"

Поместная церковь: Рада приняла обращение Порошенко к Патриарху Варфоломею

2018-04-19 12:13 459

Стало известно, почему Россия не пускает экспертов ООН на место химатаки в Сирии

2018-04-19 11:12 700

Встреча Трампа с Ким Чен Ыном может состояться в Варшаве, Женеве или Бангкоке

2018-04-19 10:43 564

Сегодня Рада рассмотрит обращение Порошенко в патриарху Варфоломею

2018-04-19 10:11 676
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Поместная церковь: Рада приняла обращение Порошенко к Патриарху Варфоломею 2018-04-19 12:13 459
Стало известно, почему Россия не пускает экспертов ООН на место химатаки в Сирии 2018-04-19 11:12 700
Встреча Трампа с Ким Чен Ыном может состояться в Варшаве, Женеве или Бангкоке 2018-04-19 10:43 564
Сегодня Рада рассмотрит обращение Порошенко в патриарху Варфоломею 2018-04-19 10:11 676

Лента

13:46 Группа безопасности ООН не смогла начать расследование химической атаки в Сирии
фото 13:14 На Победы в Киеве ветер обрушил фасад нового ТРЦ Smart Plaza - есть пострадавшие
видео 12:45 Нардепа Гаврилюка заставили признаться, что катается на волонтерском Мерседесе
12:13 Поместная церковь: Рада приняла обращение Порошенко к Патриарху Варфоломею
КАРТА 11:44 Сегодня практически на всей территории Украины пройдут дожди
11:12 Стало известно, почему Россия не пускает экспертов ООН на место химатаки в Сирии
10:43 Встреча Трампа с Ким Чен Ыном может состояться в Варшаве, Женеве или Бангкоке
10:11 Сегодня Рада рассмотрит обращение Порошенко в патриарху Варфоломею
09:42 Саудовская Аравия готова ввести военный контингент в Сирию, - МИД страны
09:10 В Солсбери приступили к химической очистке всех мест, где бывал Скрипаль