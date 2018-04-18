Саудовская Аравия готова отправить своих военных в Сирию в составе международной коалиции во главе с США, если будет принято решение о ее расширении.
"Мы обсуждаем с США, с самого начала сирийского кризиса, вопрос об отправке сил в Сирию", - заявил министр иностранных дел Адель аль-Джубейр.
Он также подчеркнул, что ранее уже предлагал бывшему президенту США Бараку Обаме ввести войска в Сирию.
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Напомним, вечером 13 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ наносить ракетные удары по сирийской территории в ответ на применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.
Сирийские СМИ сообщили, что пострадавших в результате ударов может быть до шести.
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7 апреля в сирийском городе Дума, в Восточной Гуте, произошла химическая атака, в результате которой погибли 70 человек. Запад возлагает вину за нападение на Башара Асада, а также Россию. Позже президент США Дональд Трамп пригрозил России ракетным ударом в ответ на применение химического оружия.
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