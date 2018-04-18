Украина Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower

2018-04-19 15:45 492

Вооруженные силы Украины за год поднялись на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower и заняли 29 место, всего в рейтинге 136 стран. Сейчас украинская армия находится между Грецией (28 место) и Чехией (30 место).

Первая тройка армий мира уже несколько лет остается неизменной: США, Россия и Китай. Армия Израиля опустилась в этом году на 16 место, Польша заняла 22 место, Беларусь 42, а Венгрия - 57 место. На последнем месте расположился Бутан.

Для создания рейтинга компания провела комплексное исследование, в ходе которого учла более 50 факторов.

Страны, у которых есть ядерный арсенал, получали бонусные баллы. Также дополнительные баллы получали страны, которые являются членами НАТО.

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