Политика Стало известно, почему Россия не пускает экспертов ООН на место химатаки в Сирии

2018-04-19 11:12 700

МИД Франции опубликовал заявление, в котором названы реальные причины того, почему Россия препятствует расследованию ОЗХО и ООН химической атаки в сирийском городе Дума. Ранее представительство Великобритании при ОЗХО сообщило, что Россия не пускает инспекторов ОЗХО на место газовой атаки.

"Сегодня Россия и Сирия все еще отказывают в разрешении доступа следователям к месту атаки, несмотря на то, что следователи прибыли в Сирию 14 апреля. Вполне вероятно, что доказательства и ключевые элементы исчезли с территории, которая, кроме того, полностью контролируется российскими и сирийскими армиями", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что определить виновных в химической атаке смогло бы только совместное расследование ООН и ОЗХО, но инициативу об этом заблокировала Россия.

Ранее представительство Великобритании при ОЗХО сообщило, что Россия не пускает инспекторов ОЗХО в сирийскую Думу.