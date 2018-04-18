Украина видео В Украине испытали обновленный ракетный комплекс «Скиф»

2018-04-18 19:00 827

 

На одном из военных полигонов прошли испытания новой модификации противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф», который является экспортной версией ПТРК «Стугна-П».

Об этом сообщает пресс-служба Государственного конструкторского бюро «Луч».

Конструкция усовершенствованного противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф» потерпела ряд изменений согласно требованиям заказчика. Так, комплекс адаптировали для запуска ракет в условиях мягких грунтов и песка. При этом сама ракета не претерпела изменений, поскольку разрабатывалась для использования в любых климатических и погодных условиях.

На испытаниях «Скифа» присутствовали разработчики, представители страны заказчика, а также представители Вооруженных сил Украины.

«Оборудование штатного ПТРК мощным тепловизором позволяет гарантированно поражать бронетехнику врага в условиях сложной видимости и ночью. Эта разработка в очередной раз подтверждает, что наша страна имеет очень высокий научный потенциал, который позволяет создавать образцы вооружения и военной техники на уровне ведущих стран мира», — заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Сергей Попко.

В КБ «Луч» рассказали, что «Скиф» имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют поражения подвижных и неподвижных современных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой.


 

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