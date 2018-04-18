Политика Климкин: Появился реальный шанс получить единую поместную православную церковь

2018-04-18 17:30 786

Павел Климкин считает, что признанная Константинопольским Патриархом единая поместная церковь должна решить вопрос каноничности всех ветвей украинского православия.

Об этом он сообщил у себя в Facebook, уточнив, что всегда был сторонником единства украинского православия.

Министр иностранных дел считает, что в Украине появился реальный шанс получить единую поместную православную церковь.

«Разделение между Киевским и Московским патриархатом в независимой Украине, пожалуй, было неизбежным историческим явлением, но эта неизбежность отнюдь не уменьшает драматичности для всего нашего народа. Эта линия разделения, которая пролегла между людьми, семьями, общинами, стала особенно болезненной и опасной в условиях российской агрессии», — отметил Климкин.

Он напомнил о случаях, когда священнослужители Московского патриархата отказывались отпевать погибших в Донбассе украинских военных.

«Отказ священника УПЦ МП в Запорожье помолиться за упокой души маленького мальчика, потому что тот, мол, был крещен «не в той церкви», стала настоящим шоком для всей страны», — подчеркнул Климкин.

Также глава МИД добавил, что единая украинская православная церковь – это большая национальная цель, к которой должны стремиться все украинцы.