Украина В Украине могут отменить желтый сигнал светофора

2018-04-18 18:30 1065

Украинское правительство обсудит вопрос отмены желтого сигнала светофора в связи с резонансной аварией в Кривом Роге.

Речь об этом шла на заседании Кабинета министров в среду, 18 апреля.

Так, Кабмин поручил Министерству внутренних дел, Министерству инфраструктуры, Государственному агентству автомобильных дорог «Укравтодор», Национальной полиции, Госслужбе по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность») рассмотреть вопрос об отмене желтого сигнала светофора и в случае необходимости внести на рассмотрение правительства соответствующий проект акта.

Кроме того, Кабмин распорядился создать комиссию, которая установит обстоятельства, организационные, квалификационные и технические причины возникновения ДТП в Кривом Роге, а также разработает меры по предотвращению подобных трагедий.

Напомним, после аварии в Кривом Роге полиция ужесточит контроль на дорогах Украины. Также глава Нацполиции Сергей Князев поручил проверить техническое состояние общественного транспорта.

Как сообщалось, по данным спасателей, в результате аварии в Кривом Роге погибли 10 человек, более 20 получили ранения. На момент столкновения в легковом автомобиле находилось два человека, а пассажирском автобусе – трое людей, а в маршрутном такси – 25 пассажиров.