Украина Рева рассказал, как монетизируют субсидии для домохозяйств

2018-04-18 16:45 807

Минсоцполитики намерено монетизировать субсидии для домохозяйств в два этапа

В Министерстве социальной политики планируют провести монетизацию субсидий для домохозяйств в два этапа. Об этом министр социальной политики Андрей Рева рассказал телеканалу 112 Украина.

"На первом этапе мы планируем монетизировать субсидии для тех домохозяйств, которые имеют индивидуальное отопление, то есть используют газ или электроэнергию для отопления помещений", - сообщил он.

Второй этап будет касаться тех, кто получает субсидии, проживая в многоквартирных домах с централизованным отоплением.

Министр добавил, что в этом случае планируется ввести спецсчета, чтобы избежать случаев, когда за неуплату услуг некоторыми жильцами отключают весь дом.

"Человек с этого счета будет иметь право заплатить по определенным счетам за те коммунальные услуги, которые он получит", - подчеркнул Рева.