Мир Трамп подтвердил тайную встречу Помпео и Ким Чен Ына

2018-04-18 16:48 744

 

Президент США заявил, что встреча прошла очень гладко, были установлены хорошие отношения

Президент США Дональд Трамп подтвердил, кандидат на пост госсекретаря, глава ЦРУ Майкл Помпео посетил Северную Корею для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом Трамп написал у себя в Twitter.

"Майкл Помпео встретился с Ким Чен Ыном в Северной Корее на прошлой неделе. Встреча прошла очень гладко, были установлены хорошие отношения. Детали саммита сейчас обсуждаются", – написал президент США, добавив, что "денуклеаризация будет прекрасной вещью для всего мира и для самой КНДР".

Ранее издание Washington Post сообщило, что Майк Помпео тайно посетил Северную Корею и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По данным издания, визит Помпео в Пхеньян состоялся на первых выходных апреля. А через неделю после этого северокорейские власти впервые официально подтвердили, что готовы вести переговоры о свертывании своей ядерной программы.

Ранее сообщалось, что Трамп настроен на встречу с Ким Чен Ыном. Президент США рассчитывает, что его личная встреча с лидером КНДР состоится в мае либо в начале июня.

Еще по теме

Стало известно, о чем говорили на "тайной встрече" Кабмина с Порошенко

2018-04-18 21:00 758

Будущий глава Госдепа США совершил секретный визит в Северную Корею

2018-04-18 08:41 866

Усик отказался боксировать с Гассиевым, если встреча пройдет в России

2018-04-17 20:00 2147

Россия и Китай играют с курсами валют – Трамп

2018-04-16 17:00 5345

Еще новости в разделе "Мир"

Трамп подтвердил тайную встречу Помпео и Ким Чен Ына

2018-04-18 16:48 744

фото В США у Boeing-737 взорвался двигатель, через разбитое окно высосало пассажира

2018-04-18 15:16 732

Лобода намекнула, кто отец ее ребенка на фестивале Коачелла в Калифорнии

2018-04-17 19:00 3206

Илон Маск поразил мир новой невероятной идеей - SpaceX сядет на воздушном шаре

2018-04-17 15:14 1687
Все статьи раздела "Мир"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Трамп подтвердил тайную встречу Помпео и Ким Чен Ына 2018-04-18 16:48 744
фото В США у Boeing-737 взорвался двигатель, через разбитое окно высосало пассажира 2018-04-18 15:16 732
Лобода намекнула, кто отец ее ребенка на фестивале Коачелла в Калифорнии 2018-04-17 19:00 3206
Илон Маск поразил мир новой невероятной идеей - SpaceX сядет на воздушном шаре 2018-04-17 15:14 1687

Лента

21:00 Стало известно, о чем говорили на "тайной встрече" Кабмина с Порошенко
20:00 Джошуа заявил о желании перенять боевой опыт Владимира Кличко
19:30 Кабмин спрогнозировал курс на три года вперед
видео 19:00 В Украине испытали обновленный ракетный комплекс «Скиф»
18:30 В Украине могут отменить желтый сигнал светофора
ВАЖНО! 18:00 В Украине вводят новые правила прописки: что изменится
17:30 Климкин: Появился реальный шанс получить единую поместную православную церковь
16:48 Трамп подтвердил тайную встречу Помпео и Ким Чен Ына
16:45 Рева рассказал, как монетизируют субсидии для домохозяйств
16:33 Добкин рассказал, как Янукович вел переговоры с Ярошем