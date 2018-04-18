Трамп подтвердил тайную встречу Помпео и Ким Чен Ына

Президент США заявил, что встреча прошла очень гладко, были установлены хорошие отношения
Президент США Дональд Трамп подтвердил, кандидат на пост госсекретаря, глава ЦРУ Майкл Помпео посетил Северную Корею для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом Трамп написал у себя в Twitter.
"Майкл Помпео встретился с Ким Чен Ыном в Северной Корее на прошлой неделе. Встреча прошла очень гладко, были установлены хорошие отношения. Детали саммита сейчас обсуждаются", – написал президент США, добавив, что "денуклеаризация будет прекрасной вещью для всего мира и для самой КНДР".
Ранее издание Washington Post сообщило, что Майк Помпео тайно посетил Северную Корею и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
По данным издания, визит Помпео в Пхеньян состоялся на первых выходных апреля. А через неделю после этого северокорейские власти впервые официально подтвердили, что готовы вести переговоры о свертывании своей ядерной программы.
Ранее сообщалось, что Трамп настроен на встречу с Ким Чен Ыном. Президент США рассчитывает, что его личная встреча с лидером КНДР состоится в мае либо в начале июня.