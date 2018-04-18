Детали 22 апреля в Национальной оперетте - комическая опера-зингшпиль «Театр в кармане, или Все роли заняты». Музыка В.-А. Моцарта

2018-04-18 20:15 610

Такого Вы еще не видели! Смелые режиссерские находки, великолепные костюмы, интригующий сюжет, масса инновационных задумок в сочетании с высоким мастерством артистов, виртуозно исполняющих сложнейшие вокальные партии. Спектакль, который не похож на все остальные! Если Вам интересно заглянуть за кулисы театра и увидеть все многообразие и хитросплетения жизни артистов вне сцены - значит эта постановка для Вас.

Сюжет комической оперы-зингшпиль «Театр в кармане, или Все роли заняты» от Национальной оперетты смело и в чем-то неожиданно раскрывает извечные закулисные тайны. Все начинается с того, что две капризные, взбалмошные Примадонны требуют личных преференций и огромных гонораров от Директора театра. Но тот, угрожая отменить спектакль, преследуя собственные интересы, призывает всех думать только о Высоком Искусстве…

В основу либретто легли две одноактные оперы-зингшпиль В.-А. Моцарта: «Директор театра» и «Бастьен и Бастьенна».

Напомним, что «Бастьен и Бастьенна» была написана Моцартом, когда ему исполнилось12 лет. Однако, на большой сцене ее поставили лишь через сто лет после смерти великого композитора - в 1890 году в Берлине.

Известно, что вторая опера-зингшпиль «Директор театра» была написана по заказу императора Иосифа II для музыкального соревнования между его любимцами – Антонио Сальери и В.-А.Моцартом. В структуре немецкой комической оперы зингшпиль чередуются вокальные арии и разговорные диалоги. А в постановке «Театр в кармане, или Все роли заняты» от молодого перспективного режиссера Максима Булгакова чередуются сами комические оперы Моцарта.

О своей работе Максим Булгаков говорит так: «Мне хотелось, перефразируя Шекспира, показать, что театр – это весь мир, а актеры в нем - люди. То есть это представление о Театре, его людях, их слабостях и силе».

Причудливо и увлекательно представлены здесь лирические герои, поднимая извечные актуальные вопросы влияния власти и денег на чувства и поступки людей.

- Если чувствуется фальшь в словах, правду нужно искать в действиях, – убежден режиссер и балетмейстер спектакля Максим Булгаков.

Из первых уст

Побывав на премьере спектакля, известный театральный критик, писатель и профессор, з. д. искусств Украины Василий Неволов отметил:

- Треба мати неабияку сміливість, щоб взяти на себе тягар розв’язання стількох творчих завдань, і створення лібрето на основі пізнаваних ситуацій цих двох невибагливих одноактівок, і винахідливе вигадування свого режисерського «макраме», яке б надало цьому простенькому сюжету іронійно-мудрого відстороненого вигляду, і привабливої сценічної форми - та запропонувати ще й таке цікаве балетмейстерське доповнення до режисерських знахідок і благородних «моцартівських» намірів.

К слову, спектакль идет в уютном фойе Театра, где зрители сидят за столиками с бокалом шампанского и конфетами, наблюдая за действом на расстоянии вытянутой руки.

Фото: Анатолий Федорцив, Милана Шидловская

Когда: 22 апреля. Начало в 15:00

Продолжительность спектакля: 90 минут (1 действие)

Где: Национальная оперетта (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»).

Билеты можно заказать по телефонам (044) 289-53-31, (050) 719-73-90, (063) 674-43-34; купить в кассе Театра или на сайте: http://operetta.com.ua/event/prem-yera-teatr-u-kisheni-abo-vsi-roli-zajnyati-4/