Политика Встреча Трампа с Ким Чен Ыном может состояться в Варшаве, Женеве или Бангкоке

2018-04-19 10:43 564

Сегодня стало известно, что Дональд Трамп рассматривает для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном Тайланд, Сингапур, Монголию либо один из городов Европы.  

По данным Bloomberg, в список возможных локаций для встречи попали Прага, Варшава, Хельсинки, Стокгольм, Осло и Женева, а также Бангкок, Улан-Батор или Сингапур.

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При этом уточняется, что выбор в качестве места для переговоров города в Северной или Южной Корее, а также в Китае, полностью исключается.

Трамп и Ким Чен Ын планируют встречу в начале июня. Цель переговоров - добиться ядерного разоружения КНДР. Не смотря на то, что точное время и место ещё не назначено, Северная Корея уже выдвинула свои условия денуклеаризации.

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