Политика Госдепартамент США потребовал от Путина вывести войска с Донбасса

2018-04-20 08:12 916

В Госдепартаменте США осудили обстрел Донецкой фильтровальной станции, в результате которого без воды остались тысячи украинцев.

Как заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, Вашингтон осуждает обстрел Донецкой фильтровальной станции в результате которого пострадали пять человек. 

"Соединенные Штаты осуждают обстрел гражданских сотрудников Донецкой фильтровальной станции на Украине в результате которого ранения получили пять человек", – говорится в заявлении.

Также Нойерт отметила, что "кроме того, что была поставлена в опасность жизнь невинных гражданских лиц, атака на станцию угрожает поставкам воды для 350 тысяч украинцев, проживающих по обе стороны линии разграничения".

Госдепартамент вновь призвал Россию вывести свои силы из Восточной Украины и в полной мере соблюдать обязательства в соответствии с Минскими соглашениями.

"Поскольку Россия инспирировала этот конфликт, продолжает вооружать, готовить, руководить и воевать на стороне подчиненный ей сил на Донбассе, она несет ответственность за ухудшение гуманитарной ситуации на востоке Украины", – подчеркнула дипломат.

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