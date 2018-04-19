Украина видео Нардепа Гаврилюка заставили признаться, что катается на волонтерском Мерседесе

2018-04-19 12:45 351

Депутат/казак из "Народного фронта" Яценюка Михаил Гаврилюк был вынужден признаться СМИ, что пользуется автомобилем волонтерской организации в личных целях. Это произошло после того, как в Соцсетях разлетелось видео, на котором четко видно, что он катается не на метро или Жигулях, о которых рассказывал, а на внедорожнике Мерседес, который предназначался для нужд АТО.

"Зачем вам это знать? Быстро состаритесь, если все будете знать", - пытался отмахнуться от журналистов депутат.

Однако позже он пояснил, что на этой машине волонтеры собирают провизию для АТО, которую вскоре переправляют бойцам уже грузовым транспортом. А сам Гаврилюк утверждает, что пользуется машиной только тогда, когда в ней нет крайней необходимости.

"Эта машина у нас есть для того, чтобы можно было поехать к домам к людям - кто дает картошечки, кто груши. Всю провизию, которая идет нашим АТОвцам, чтобы мы не ехали Газелькой, чтобы мы не ехали Фольксвагеном. У нас есть специальная волонтерская машина, которой мы собираем провизию в Газельку и везем в зону АТО. Сегодня-завтра-послезавтра она не будет нужна. Я ей пользуюсь, когда она никому не нужна. Она числится на батальоне, в котором я раньше служил. На мне она не числится. Если я на ней два-три раза прокатился, ничего страшного нет", - прокомментировал Гаврилюк.

В то же время журналист Василий Крутчак узнал, что казак-депутат паркует свой автомобиль у Банковой, а в парламент картинно идет пешком. Журналист снял видео, как нардеп от Народного фронта выходит из авто с волонтерскими номерами.