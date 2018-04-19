Политика Сегодня Рада рассмотрит обращение Порошенко в патриарху Варфоломею

2018-04-19 10:11 679

Сегодня Рада планирует рассмотреть проект обращения президента об автокефалии православной церкви в Украине, идентификацию полицейских и назначение судей КСУ.

Начнется парламентский день с рассмотрения во втором чтении законопроекта об обеспечении принципов процессуальной справедливости и повышения эффективности производств по делам о нарушениях законодательства о защите экономической конкуренции. Далее - также во втором чтении законопроект о выплате денег в случае гибели, смерти или инвалидности иностранцев, которые служат в ВСУ.

Кроме того, нардепы намерены включить в повестку дня и рассмотреть проект постановления о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

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Далее следует блок вопросов аграрной политики в плане работы на сегодня, как и назначение внеочередных местных выборов. Ряд вопросов интеллектуальной собственности - следующий.

Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект о неучете времени проезда военнослужащих в пределах Украины до места проведения отпуска и обратно. Изменения в Таможенный кодекс об унифицированной квитанции, а также о защите экономической конкуренции рассмотрят во втором чтении.

Также в повестке дня назначение на должности судей Конституционного суда, рассмотрение законопроекта по созданию единой базы абонентов газа, законопроекты об идентификации полицейских и нацгвардейцев.