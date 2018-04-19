Иран принял смелое решение полностью отказаться от использования доллара

На заседании Кабинета министров Ирана было принято смелое решение отказаться от использования доллара при международных расчетах и перейти на евро.
"Исходя из этого решения, все министерства, государственные организации и компании Ирана должны использовать евро вместо доллара в своих отчетах, а также в информационных и финансовых данных", – сообщает пресс-служба президента Ирана.
Центробанку Ирана было поручено установить курс риала по отношению к евро.
По данным СМИ, таким образом Иран пытается управлять обменными курсами и поддерживать подешевевший риал.