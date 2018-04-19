Экономика Иран принял смелое решение полностью отказаться от использования доллара

2018-04-19 15:14 546

На заседании Кабинета министров Ирана было принято смелое решение отказаться от использования доллара при международных расчетах и перейти на евро.

"Исходя из этого решения, все министерства, государственные организации и компании Ирана должны использовать евро вместо доллара в своих отчетах, а также в информационных и финансовых данных", – сообщает пресс-служба президента Ирана. 

Центробанку Ирана было поручено установить курс риала по отношению к евро.

По данным СМИ, таким образом Иран пытается управлять обменными курсами и поддерживать подешевевший риал.

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В Кабмине решили заменить субсидии карточками - введут спецсчета и наказания для должников 2018-04-18 15:45 1512
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