Поп-звезда Алиша Бет Мур, более известная как Пинк, возглавила список самых красивых людей мира по версии журнала People.
На обложке спецвыпуска она запечатлена с двумя своими детьми - сыном Джеймсоном и дочерью Уиллоу.
"Она может быть поп-звездой и лауреатом "Грэмми", но звезда нашего "красивого выпуска" признает, что когда речь заходит о материнстве, она предпочитает не торопиться", — подписан снимок.
В номер также вошло интервью с ней.
"Красивым можно быть и внешне, и внутренне, с разными оттенками и размерами. Красота – она в том, какой вы ее видите для себя", - сказала Пинк.
Всего в рейтинг красивых людей попали более 70 женщин и 5 мужчин. Среди них невеста принца Гарри Меган Маркл, актриса Галь Гадот, рэпер Дрэйк, теннисистка Серена Уильямс и другие.