Мир фото Поп-звезда Пинк впервые возглавила список самых красивых людей мира

2018-04-20 21:36 241

Поп-звезда Алиша Бет Мур, более известная как Пинк, возглавила список самых красивых людей мира по версии журнала People.

На обложке спецвыпуска она запечатлена с двумя своими детьми - сыном Джеймсоном и дочерью Уиллоу.

"Она может быть поп-звездой и лауреатом "Грэмми", но звезда нашего "красивого выпуска" признает, что когда речь заходит о материнстве, она предпочитает не торопиться", — подписан снимок.

В номер также вошло интервью с ней.

"Красивым можно быть и внешне, и внутренне, с разными оттенками и размерами. Красота – она в том, какой вы ее видите для себя", - сказала Пинк.

Всего в рейтинг красивых людей попали более 70 женщин и 5 мужчин. Среди них невеста принца Гарри Меган Маркл, актриса Галь Гадот, рэпер Дрэйк, теннисистка Серена Уильямс и другие.