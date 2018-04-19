Украина Нардепы нашли способ избежать ответственности и легализовать коррупционные доходы

2018-04-20 20:28 474

Украинские чиновники и политики упрямо пытаются вернуть былые времена, когда им не нужно было ежегодно отчитываться за свои невероятные доходы, декларировать имущество, показывать народу "все шо нажито непосильным трудом". Так, в Верховной Раде уже зарегистрировали пакет скандальных законопроектов о нулевой декларации.

Введение "нулевой" декларирование легализует коррупционно полученные доходы, а также освободит чиновников от ответственности за ложь в декларации, передает общественная организация Центр противодействия коррупции.

По информации активистов, в первом законопроекте о нулевой декларации предлагается создать возможность для представления тайной декларации о нелегально полученные доходы и освободиться от ответственности.

Согласно с другими законопроектом соответствующие изменения будут внесены в Налоговый кодекс с определением ставок налога.

По словам члена правления ЦПК Елены Щербань, введением "нулевой" декларации народные депутаты самом деле хотят легализовать коррупционные доходы и обезопасить себя от уголовной ответственности.

Принятие вышеуказанных законопроектов создаст сложности для Национального антикоррупционного бюро Украины в расследовании дел против коррупционеров. НАБУ придется закрыть уголовные производства по топ-чиновников в случае вступления в силу законопроекта о нулевой декларации.

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