Украина Новые правила приема ребенка в первый класс - возраст, прописка, взносы, европрограмма

2018-04-20 17:32 1396

Украинцы, которые хотят этого года отдать детей в первый класс, уже с 23 апреля могут подавать документы для зачисления ребенка в ту школу, к которой он приписан по микрорайону. Кроме того, что с этого года вводится двенадцатилетняя система обучения, согласно новому стандарту. Ниже подробнее об учебных изменениях и школьных новшествах.

В этом году правила поступления ребенка в первый класс изменились: родители не смогут отдать ребенка в ту школу, в которую они захотят - это касается бесплатных государственных учреждений. Теперь на сайте каждой школы до 23 апреля будут опубликованы списки учеников, приписанных к ней по микрорайону. В эти списки попадают дети, которым до 10 октября 2018 исполняется 6 лет. Если ребенок в возрасте «до» даже в месяц, ее фамилии не будет в списке рекомендованных к зачислению и в этом году она не пойдет в школу. Исключением может быть частная школа, но только после собеседования и проверки педколлективом физической и психологической готовности ребенка.

Еще одна новинка - родители не могут оставить ребенка еще на год дома, если ему уже исполнилось 7 лет или исполнится до 10 октября. Отказ от обучения в школе может быть в одном случае - если ребенок находится на домашнем обучении и зачислена в школу-экстернат. Если это так, то в школу, к которой она приписана по микрорайону, необходимо принести справку о том, что школьник числится в другом учебном заведении. Отказ от школы после семи лет будет угрожать родителям такого ребенка проблемами со Службой по делам детей.

Программа новой украинской школы адаптирована под программу сада, то есть сейчас нет такого, что раньше дети учились считать до пяти, а в школе должны оперировать цифрами до ста, или с 1 сентября ей дадут учебник, рассчитанный на ребенка, уже читает. Все будет построено в игровой форме - раскрашивая картинки, первоклассники учатся считать, глядя мультики - узнают буквы, а природные явления сами видят во время опытов. Кроме того, теперь урок не длится ровно 35 минут. Если первоклассник устал, он может встать из-за парты и пойти в игровую зону или зону творчества.

Учитель также должен следить за общим настроением класса. Если он видит, что дети не активны даже после 15 минут урока, то должен предложить физкультминутку или совсем перенести урок в зону игры и отдыха. Поэтому переход от садика в школу для ребенка не будет болезненным ни в плане изменения методов обучения, ни в плане повышенной нагрузки. Из-за этого не стоит бояться отдавать сына или дочь в школу в 6 лет. Но при этом нужно помнить, что каждый ребенок индивидуален и она должна быть готова к школе в первую очередь эмоционально и психологически, то есть быть самостоятельной - уметь обслужить себя и понимать правила поведения в обществе.

Дети больше не будут сидеть на уроках рядами по два ученика за партой. Согласно новым стандартам, всем первоклассникам необходимые индивидуальные парты, которые «расти» вместе с ними. То есть когда ребенок вытянется, их можно будет поднять. Парты должны быть легкими и мобильными - это связано с тем, что на каждом уроке будут проходить групповые занятия. В зависимости от тематики урока парты могут стоять буквой «П», по кругу, сгруппированы по четыре или шесть мест. Расположение парт имеет меняться не реже, чем раз в неделю. Поэтому ребенку должно быть легко передвинуть в нужную локацию свое рабочее место.

Еще одно из требований - наличие в классе исключительно открытых шкафов, то есть все подсобные материалы, которые используются для наглядного объяснения урока, не должны быть спрятаны и закрыты дверцами шкафов. Это нужно для того, чтобы ребенок мог в любой момент подойти, прикоснуться, разобраться, ведь большинство детей в младшей школе - сенсорики, то есть познают мир с помощью действий, практики и опыта.

Групповые занятия и мобильные парты необходимы для того, чтобы дети привыкали быть легкими на подъем, легко выходили из привычной зоны комфорта и учились адаптироваться к изменяющимся условиям работы. В каждом классе учитель после знакомства с детьми прописывает с ними правила поведения на уроках и в школе. Они их вместе придумывают, обсуждают и утверждают. В этом и заключается демократический смысл образования. И, как показала практика, правила поведения, которые придумали сами дети и осознанно утвердили, гораздо охотнее выполняются ими, чем указание и запрета от учителя.

Что касается финансирования, обещают, что на каждый первый класс из госбюджета выделят по 52 тысячи гривен, кроме этого, первоклассников обеспечат компьютером и ксероксом. На что потратят выделенные деньги, решать будут индивидуально в каждой школе. И если средств не хватит, то разрешено привлекать спонсорскую помощь и вводить благотворительные взносы родителей.