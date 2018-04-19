Финал Лиги чемпионов 2018: какие улицы перекроют в Киеве с 12 до 31 мая

Во время проведения финала Лиги чемпионов 2018 будет временно ограничено движение по нескольким улицам в центре Киева.
По состоянию на данное время известно, что первые перекрытия начнутся уже в эту субботу, 21 апреля.
21–22 апреля состоится передача кубка Лиги чемпионов. Будет перекрыто движение по ул. Крещатик (от ул. Архитектора Городецкого до ул. Богдана Хмельницкого).
12–31 мая - в столице будет проходить финал Лиги чемпионов. Будут перекрыты:
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отметили, что список перекрытых улиц еще не полный. Окончательный список огласят после подписания соответствующего распоряжения.