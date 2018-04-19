Политика Поместная церковь: Рада приняла обращение Порошенко к Патриарху Варфоломею

2018-04-19 12:13 459

Верховная Рада на сегодняшнем заседании большинством голосов приняла постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви.

За решение проголосовало 268 депутатов при необходимых 225 голосах.

Перед принятием решения с трибуны Верховной Рады выступил президент Украины Петр Порошенко, который попросил депутатов поддержать постановление.

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Напомним, 17 апреля глава государства сообщил о намерении обратиться к Патриарху Варфоломею с просьбой разрешить создание в Украине единой поместной автокефальной церкви. В случае принятия решения Порошенко направит обращение к Вселенскому Патриарху с просьбой предоставить украинской поместной церкви Томос.

По этому же вопросу президент тайно встречался с правительством.

18 апреля на экстренном собрании комитета по вопросам культуры и духовности было решено одобрить постановление о поддержке президента в вопросе обращения к Вселенскому Патриарху относительно автокефалии украинской православной церкви.

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