Украина фото На Победы в Киеве ветер обрушил фасад нового ТРЦ Smart Plaza - есть пострадавшие

2018-04-19 13:14 306

На проспекте Победы в Киеве из-за сильного ветра сорвало металлическую обшивку фасада со здания недавно построенного ТРЦ Smart Plaza.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, ЧП произошло неподалеку от станции метро "Политехнический институт". Сорванные порывами ветра фрагменты стальной обшивки посыпались на ступеньки подземного пешеходного перехода. Один из них упал на пожилую женщину.

Сотрудники ТЦ хотели оперативно убрать сорванные части конструкции и спрятать пострадавшую, но им помешали вмешавшиеся другие пешеходы. Женщина была госпитализирована.