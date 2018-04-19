Украина фото На Победы в Киеве ветер обрушил фасад нового ТРЦ Smart Plaza - есть пострадавшие

2018-04-19 13:14 306

На проспекте Победы в Киеве из-за сильного ветра сорвало металлическую обшивку фасада со здания недавно построенного ТРЦ Smart Plaza.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, ЧП произошло неподалеку от станции метро "Политехнический институт". Сорванные порывами ветра фрагменты стальной обшивки посыпались на ступеньки подземного пешеходного перехода. Один из них упал на пожилую женщину.

Сотрудники ТЦ хотели оперативно убрать сорванные части конструкции и спрятать пострадавшую, но им помешали вмешавшиеся другие пешеходы. Женщина была госпитализирована.

Еще по теме

Поместная церковь: Рада приняла обращение Порошенко к Патриарху Варфоломею

2018-04-19 12:13 459

КАРТА Сегодня практически на всей территории Украины пройдут дожди

2018-04-19 11:44 471

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-04-19 08:41 387849

ГРАФИК Новый график движения скоростных поездов в киевском направлении

2018-04-19 08:09 776

Еще новости в разделе "Украина"

фото На Победы в Киеве ветер обрушил фасад нового ТРЦ Smart Plaza - есть пострадавшие

2018-04-19 13:14 306

видео Нардепа Гаврилюка заставили признаться, что катается на волонтерском Мерседесе

2018-04-19 12:45 351

КАРТА Сегодня практически на всей территории Украины пройдут дожди

2018-04-19 11:44 471

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-04-19 08:41 387849
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

фото На Победы в Киеве ветер обрушил фасад нового ТРЦ Smart Plaza - есть пострадавшие 2018-04-19 13:14 306
видео Нардепа Гаврилюка заставили признаться, что катается на волонтерском Мерседесе 2018-04-19 12:45 351
КАРТА Сегодня практически на всей территории Украины пройдут дожди 2018-04-19 11:44 471
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-04-19 08:41 387849

Лента

13:46 Группа безопасности ООН не смогла начать расследование химической атаки в Сирии
фото 13:14 На Победы в Киеве ветер обрушил фасад нового ТРЦ Smart Plaza - есть пострадавшие
видео 12:45 Нардепа Гаврилюка заставили признаться, что катается на волонтерском Мерседесе
12:13 Поместная церковь: Рада приняла обращение Порошенко к Патриарху Варфоломею
КАРТА 11:44 Сегодня практически на всей территории Украины пройдут дожди
11:12 Стало известно, почему Россия не пускает экспертов ООН на место химатаки в Сирии
10:43 Встреча Трампа с Ким Чен Ыном может состояться в Варшаве, Женеве или Бангкоке
10:11 Сегодня Рада рассмотрит обращение Порошенко в патриарху Варфоломею
09:42 Саудовская Аравия готова ввести военный контингент в Сирию, - МИД страны
09:10 В Солсбери приступили к химической очистке всех мест, где бывал Скрипаль