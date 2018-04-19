Спорт Летом донецкий "Шахтер" потеряет сразу нескольких знаковых игроков

2018-04-20 10:14 507

В ближайшее межсезонье донецкий "Шахтер" потеряет сразу нескольких знаковых игроков. 

Как сообщает ресурс Fanatik, ценный для  "горняков" полузащитник Бернард уже подписал предварительный контракт с турецким "Бешикташем".

Летом у Бернарда заканчивается контракт с "Шахтером", он получит статус свободного агента и моментально отправится в Стамбул. В турецком клубе бразильцу будут платить 3,5 млн евро в год.

Напомним, Бернард перешел в "Шахтер" в 2013 году из "Атлетико Минейро" в статусе игрока сборной Бразилии за 25 млн евро. За эти годы Бернард сыграл в оранжево-черной форме 96 матчей и отметился 14 голами.

Кроме Бернарда, "Шахтер" однозначно покинет Фред, получивший сразу несколько очень солидных предложений. За контрактом с ним кроме манчестерских "Сити" и "Юнайтед" охотится лондонский "Арсенал".

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