Украина Миллион украинцев определились с врачом - Минздрав

2018-04-19 16:30 363

Кампания продвигается в хорошем темпе там, где местные власти и медучреждения хорошо подготовились. Интернет, компьютеры, принтеры и бумага - базовые вещи, необходимые для подписания деклараций с пациентами, заявила Ульяна Супрун.

Уже миллион украинцев выбрали своего семейного врача, терапевта или педиатра в рамках кампании Врач для каждой семьи, подписав с ними соответствующие декларации. Об этом в четверг, 19 апреля, заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook.

"Подходит к концу третья неделя кампании Врач для каждой семьи, и уже миллион украинцев выбрали своего семейного врача, терапевта или педиатра", - написала она в соцсети.

По словам Супрун, кампания продвигается в хорошем темпе там, где местные власти и медучреждения хорошо подготовились.

"Интернет, компьютеры, принтеры и бумага - базовые вещи, необходимые для подписания деклараций с пациентами. Они должны быть обеспечены властью на местах", - отметила руководитель Минздрава.

Она также подчеркнула, что опыт медучреждений, которые лучше справляются с изменениями, показывает, что "секрет успеха - это подготовленные и мотивированные медицинские работники, профессиональная и эффективная местная власть и активные граждане".

Ранее сообщалось, что во Львове отложили подписания деклараций с врачами.