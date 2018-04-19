Украина Стали известны сроки открытия Керченского моста для авто

2018-04-19 16:27 927

Первые автомобили по Крымскому мосту пойдут уже через несколько недель. Таврическая и Балаклавская электростанции дадут первый ток в 2018 году, пообещал Сергей Аксенов.

Движение автомобилей по Керченскому мосту откроется через несколько недель. Об этом заявил "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов на IV Ялтинском экономическом форуме, сообщает в четверг, 19 апреля, его сайт.

"Первые автомобили по Крымскому мосту пойдут уже через несколько недель. Таврическая и Балаклавская электростанции дадут первый ток в этом году", - доложил Аксенов.

Напомним, о возможном запуске движения по мосту в мае, на полгода раньше первоначально заявленного срока, сообщил владелец компании-подрядчика Стройгазмонтаж Аркадий Ротенберг после посещения президентом России Владимиром Путиным строительства 14 марта 2018 года.