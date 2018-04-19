Мир Названо самое эффективное лекарство от зубной боли

2018-04-19 16:36 318

 

Американские стоматологи выяснили, что ибупрофен и прочие нестероидные противовоспалительные средства эффективнее справляются с зубной болью, чем опиоиды. В частности, это соединение ибупрофена с парацетамолом.

Так, ученые сделали систематический обзор пяти исследований, посвященных анализу эффективности и безопасности различных медикаментов для облегчения зубной боли, передает MedicalXpress.

По мнению медиков, назначать наркотические вещества можно только в крайнем случае, поскольку в больших количествах они причиняют вред.

Согласно выводам ученых, лучшим средством, безопасным и эффективным, являются нестероидные средства в сочетании с ацетаминофеном (парацетамолом) или без него.

В частности, для взрослых оптимальным обезболивающим миксом будет 400 мг ибупрофена с 1000 мг парацетамола.

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