Политика Петренко: Должникам по алиментам подготовили большой пакет наказаний

2018-04-19 16:42 312

 

Министерство юстиции подготовило новый пакет законопроектов, которые предлагают усилить ответственность лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Об этом министр юстиции Павел Петренко сообщил на брифинге в четверг.

«Сегодня подаем новый большой пакет законов, который называется «Чужих детей не бывает. Часть 2», — заявил он.

По словам министра, эти законопроекты предлагают еще больше усилить ответственность должников по алиментам.

Во-первых, рассказывает Петренко, это — увеличение размера алиментов при длительном наличии задолженности:

— не платишь 1 год и более — сумма долга автоматически увеличивается на 20%;

— не платишь 2 и более лет — сумма дополнительной оплаты достигнет 30%;

— не платишь от 3 лет — сумма долга увеличится на 50%.

Он подчеркнул, что эти средства будут направляться не в бюджет, на сразу на счет ребенка.

Во-вторых, для должников вводится новое наказание в виде недопуска к руководящим должностям на государственной службе и к участию в выборах.

Третья большая новация, говорит Петренко, по примеру ЕС введение уголовной ответственности с тюремным сроком до 2 лет, если должник по алиментам уклоняется от общественно-полезных работ.

Четвертое новшество — автоматический арест всех средств и имущества неплательщиков алиментов с момента возникновения долга, чтобы они не смогли скрыть средства на различных счетах и у родственников.

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