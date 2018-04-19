Спорт Кубок Лиги чемпионов отправится в турне по Украине

2018-04-19 16:55 285

 

Кубок главного клубного соревнования Европы, Лиги чемпионов, покажут в шести украинских городах: Киеве, Мариуполе, Днепре, Харькове, Одессе и Львове. Также в турне отправится главный трофей женской Лиги чемпионов.

Кубки Лиги чемпионов и женской Лиги чемпионов покажут в шести городах Украины. Об этом 18 сообщили в Twitter Федерации футбола Украины.

Тур начнется в Киеве 21 апреля. В 12.40 перед зданием мэрии кубки передадут городу.

Далее трофей доставят в Мариуполь (22 апреля), Днепр (23 апреля), Харьков (26 апреля), Одессу (29 апреля) и Львове (30 апреля).

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский". Финалисты Лиги чемпионов определятся по итогам матчей “Реал” – “Бавария” и “Ливерпуль” – “Рома“. Первые полуфинальные игры пройдут 24-го и 25 апреля, ответные – 1-го и 2 мая.

Финал женской Лиги чемпионов сыграют 24 мая в на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Кто сыграет в Киеве определят в полуфинальных матчах: "Челси" – "Вольфсбург" и "Манчестер Сити" – "Лион".

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