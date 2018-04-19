Порошенко экстренно созвал Военный кабинет при СНБО: все подробности

В Администрации президента Украины при участии главы государства Петра Порошенко проходит заседание военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны.
На заседании военного кабинета Порошенко заявил, что намерен в ближайшее время посетить зону проведения АТО и на месте проверить качество трансляции украинских теле- и радиоканалов, передает "Интерфакс-Украина".
"Я хочу проинформировать, что в ближайшее время я вместе с секретарем Совета (СНБО. – Ред.) планирую посетить Донецкую и Луганскую области и лично проверю качество трансляции украинских сигналов, украинских вещателей в зоне проведения антитеррористической операции", - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что украинское вещание – "это защита украинцев, которые проживают на территории, которая входит в зону вещания".
"Россия ведет подрывную войну против Украины на всех фронтах. СБУ за 3,5 последних года предупредила более 400 попыток террористических атак в разных регионах Украины. Значительная часть террористов, планировавших подрывную деятельность, проходили подготовку в тренировочных лагерях на территории РФ", - написал президент в Twitter.