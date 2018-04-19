Политика Луценко отреагировала на обнародованную запись Онищенко с "компроматом" на Порошенко

2018-04-19 20:30 661

 

Обнародованная беглым депутатом Верховной Рады Александром Онищенко аудиозапись "компрометирующего" разговора с якобы президентом Украины Петром Порошенко, нуждается в экспертной проверке, которая должна подтвердить ее подлинность.

Об этом заявила нардеп от БПП Ирина Луценко, передает Интерфакс-Украина.

До этого времени, по ее словам, данная запись не заслуживают каких-либо комментариев.

"До тех пор, пока экспертиза не докажет, что это голос того или иного политика – это все является фейком. До момента, пока суд не признает, что это доказательство того или иного голоса, мы считаем, что это фейк", - сказала Луценко.

Она также отметила, что на данное время Онищенко скрывается от украинского правосудия, в связи с чем глава ГПУ отказывается "обсуждать и комментировать что-либо такого плана".

Ранее в эфире телеканала NewsOne, принадлежащего прокремлевскому народному депутату Евгению Мураеву, обнародовали запись, на которой Онищенко и якобы Порошенко разговаривают о экс-министре экологии и природных ресурсов Николае Злочевском.

В свою очередь в администрации президента обсуждать и комментировать запись отказались, назвав ее фейком. Напомним, николай Злочевский бежал из Украины после Революции Достоинства. Его обвинили в незаконном обогащении, злоупотреблении служебным положением и завладении бюджетными средствами. Впрочем, в январе 2017 года стало известно, что дело против Злочевского закрыли, а в 2018 году он вернулся в Украину.

Нардепа Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с госкомпанией Укргаздобыча, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен. 1 декабря стало известно, что Испания начала процедуру экстрадиции Онищенко. 15 января Апелляционный суд дал зеленый свет на его экстрадицию.

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