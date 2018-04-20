Политика Из-за визовой блокады США и Россия прекратят авиационное сообщение

2018-04-20 10:41 411

МИД России обвинил США в проблемах с выдачей въездных виз в Соединенные Штаты и предположил, что в будущем страны могут остаться без авиационного сообщения.

Проблемы с выдачей въездных виз в США якобы спровоцированы американской стороной. В МИДе заявили, что решение о сокращении визовых сотрудников было принято в Соединенных Штатах, а не предписано российской стороной.

В МИДе считают, что Вашингтон ведет "визовую блокаду" в отношении российских граждан, чтобы повлиять на "независимый курс" России на международной арене.

Напоминаем, что США ввели новые санкции против России 6 апреля. В санкционный список попали бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Сулейман Керимов и Кирилл Шамалов.

Также в санкционном списке оказались председатель российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров. Также были введены санкции в отношении 15 российских компаний.

Кроме того, почти 30 стран выдворили всего полторы сотни сотрудников дипломатических миссий России в ответ на применении РФ боевого химического вещества в Солсбери.